POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt, Messer und Gitarre sichergestellt

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Hohenecker Straße ereignet haben muss. Hier wurde ein Ford Transit, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging jedoch Fahrerflucht. Am Ford entstanden Schäden am Heck in Höhe von circa 3.000 Euro. Aufgrund des ...

