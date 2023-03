Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines Rucksacks

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.03.2023, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:47 Uhr betraten zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren einen Einkaufsmarkt in der Augustastraße. Dort deponierte sie ihre Schulrucksäcke in Schließfächern, welche sich im Eingangsbereich befanden. Als sie nach dem Einkauf zu den Schließfächern zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein Rucksack entwendet wurde. In diesem befand sich neben Schulsachen auch ein iPad. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |Wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell