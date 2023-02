Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: PKW landet im Dorfteich - Feuerwehren im Einsatz

Güstrow/ Zehna (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden am gestrigen Tag, gegen 14:00 Uhr, die Feuerwehren aus Güstrow und Zehna sowie Beamte aus dem Polizeihauptrevier Güstrow gerufen. Ein PKW landete in einem Dorfteich in Braunsberg bei Zehna. Da Anwohner zunächst einen Unfall vermuteten und nicht ausgeschlossen werde konnte, dass sich noch Personen im PKW befanden, begannen die Feuerwehren umgehend mit der Bergung des PKW. In der Zwischenzeit wurde der 38-jährige Fahrzeughalter angetroffen. Dieser konnte Entwarnung geben. Es bestand keine Gefahr für Personen. Der 38-Jährige sicherte seinen PKW nicht gegen Wegrollen, sodass dieser selbstständig eine Böschung hinunter in den Teich rollte. Der PKW wurde anschließend durch die Feuerwehren geborgen. Dazu wurde ebenso die Feuerwehr aus Krakow am See zum Abbinden von ausgetretenen Betriebsstoffen alarmiert. Das Fahrzeug stand dabei komplett unter Wasser. Die Beamten schätzten den Gesamtschaden auf circa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell