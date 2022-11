Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl auf der Bundesautobahn A 61

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 2. November 2022 um 03:30 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen Süd einen 33-jährigen Türken. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Stuttgart aus dem Jahr 2020 wegen Betruges bekannt. Der Beschuldigte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und am Mittwochvormittag der Wachtmeister am Amtsgericht Krefeld zur Verkündung des Haftbefehls übergeben.

