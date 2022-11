BPOL NRW: Bundespolizei gehen 2 Straftäter ins Fahndungsnetz - Vollstreckung eines Haftbefehls und Sicherstellung eines gefälschten Führerscheins

Münster (ots) - In der Nacht zum Montag (31. Oktober) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Münster eine 35-Jährige festgenommen, gegen die ein Haftbefehl bestand. Die Bulgarin wurde am Osteingang des Hauptbahnhofs kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster bestand. Die Frau hatte die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Münster ...

mehr