Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhindert Ausreise eines verurteilten Drogenhändlers

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (02.11.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein 37-jähriger Marokkaner vorstellig, welcher beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu fliegen. Während der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte im November 2020 einen Haftbefehl wegen der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln gegen den Mann erlassen. Hierzu wurde er bereits im Januar 2016 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Den Großteil der Freiheitsstrafe hatte er bereits verbüßt, bevor er im Mai 2017 nach Marokko abgeschoben wurde. Es verblieb demnach eine Restfreiheitsstrafe von 15 Tagen. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der in Solingen lebende Mann an die zuständigen Justizbehörden übergeben.

