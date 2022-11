Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bespuckt, geschlagen und getreten - Bundespolizei ermittelt

Hamm (ots)

Montagnacht (31. Oktober) entwickelte sich im Hammer Hauptbahnhof nach anfänglichen verbalen Konflikten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Beteiligten.

Der Videoauswertung ist zu entnehmen, wie zwei junge Männer zielstrebig auf einen der Geschädigten in einer Sitzgruppe zugingen. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung bespuckte einer der Angreifer den Geschädigten und beleidigte diesen zusätzlich auch verbal. Anschließend wendete sich dieser Beschuldigten einer Frau zu, die in der gegenüberliegenden Sitzgruppe saß uns schlug ihr mehrfach in das Gesicht. Der zweite Beschuldigte ging ebenfalls zur Frau und trat mehrfach gegen den Körper der Geschädigten.

Die beiden 21- und 22-jährigen Beschuldigten Ukrainer sind durch die Einsatzkräfte gestellt und der Wache zugeführt worden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass die beiden Angreifer leicht alkoholisiert waren. Die Gründe des Angriffs sind zurzeit noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind die beiden Beschuldigten von der Wache entlassen worden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, einfacher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

