Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Erfurt (ots)

Seit 2018 wird jährlich die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil. leben" durchgeführt, an der sich auch die Thüringer Polizei beteiligt.

In diesem Jahr steht die Thematik "Fahrtüchtigkeit im Blick" im Mittelpunkt. Mobil zu sein, ist heute eine Selbstverständlichkeit und bedeutet für jeden Verkehrsteilnehmer unabhängig vom Alter und der gewählten Fahrzeugart eine gewisse individuelle Freiheit. Hierbei wird der Fahrtüchtigkeit eines jeden Verkehrsteilnehmers jedoch eine entscheidende Rolle zugeschrieben werden, da diese die situationsabhängige Fähigkeit umfasst, ein Fahrzeug sicher zu führen. Dabei können verschiedene Faktoren Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit, bspw. der Konsum von Alkohol oder Drogen, aber auch Krankheit oder Müdigkeit, haben.

Die Thüringer Polizei beteiligt sich auch im Jahr 2022 am 5. Mai aktiv an den bundesweiten Aktionstagen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und insgesamt auf das Thema aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund möchten wir im Vorfeld ein paar Kernbotschaften übermitteln, welche für jeden Verkehrsteilnehmer jeden Tag gelten sollten:

1. Alkohol

Don't drink and drive! - Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!

2. Drogen und Medikamente

Dein Trip: Ohne Drogen! Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Drogen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht vereinbar.

3. Müdigkeit

Mach mal Pause - Ausgeschlafen ans Ziel! Wer müde ist, macht Fahrfehler. Das belegen viele Verkehrsunfälle, die durch Übermüdung verursacht werden.

4. Gutes Hören, gutes Sehen

Behalte den Durchblick - spitz die Ohren! Fehlende akustische oder visuelle Eindrücke und Ablenkung können lebensgefährlich werden, wenn man Fahrzeuge lenkt. Eine sichere Verkehrsteilnahme kann unabhängig vom Alter nur durch eine körperliche wie mentale Gesundheit sichergestellt werden.

5. E-Bike & Co.

Erst ausprobieren - dann fahren! E-Bike und E-Roller haben keinen Airbag. Deshalb gilt für alle Verkehrsteilnehmer: Sie können durch ihr eigenes Verhalten und ihre Vernunft die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

6. Verantwortung

Verkehrssicherheit - alle helfen mit! Jeder trägt selbst Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

Kontrollieren werden die Kolleginnen und Kollegen landesweit an geeigneten Stellen unter anderem in Erfurt, Gotha, Ilmenau.

Die Pressemappe des TMIK "Verkehrsunfallstatistik 2021" finden Sie unter https://innen.thueringen.de/polizei/polizeiliche-statistiken

Die Presseinformation Nr. 12/2022 des TMIK vom 23.03.2022 zu Verkehrsunfällen finden Sie nachstehend und ist dieser Meldung als Anlage beigefügt.

Anzahl der Verkehrsunfälle weiterhin coronabedingt niedrig - Mehr Verkehrsunfälle und tödlich Verletzte mit Beteiligung von Fahrzeugen des Güterverkehrs

Das Verkehrsunfallgeschehen in Thüringen stand 2021, ebenso wie im Jahr 2020, deutlich unter den pandemiebedingten Einflüssen. Durch die anhaltende geringere Mobilität ist im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 ein weiterer Rückgang von Verkehrsunfallereignissen insgesamt zu verzeichnen, welche wiederum unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegen. "Dennoch sind Unfälle kein Schicksal. In den allermeisten Fällen werden sie durch Unachtsamkeit und Fehlverhalten, ich meine hier vor allem Regelverstöße, von Menschen verursacht. Somit sind sie auch vermeidbar", betont Innenminister Georg Maier. "Insbesondere die vergangenen zwei Jahre der Pandemie haben gezeigt, dass mehr und mehr Menschen aufs Fahrrad umsattelten bzw. ihren täglichen Arbeitsweg zu Fuß gingen. Auf diese - wir sagen schwächeren - Verkehrsteilnehmer muss ganz besonders Rücksicht genommen werden", so Maier und weiter: "Jeder Verkehrsteilnehmer muss mit entsprechend angepasster Geschwindigkeit und bester technischer Ausrüstung unterwegs sein. Zu Fuß gehende und Rad fahrende haben keine Knautschzone auf welche sie sich verlassen können. Rücksicht jedes einzelnen bringt Sicherheit für uns alle. Deshalb werbe ich nachdrücklich dafür, dass Kommunen und Land das Radwegenetz weiter ausbauen", appelliert der Innenminister.

Im Jahr 2020 lag die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrenden bei 1.787; 2021 fiel die Zahl um 12,5 Prozent auf 1.563. Allerdings stieg die Anzahl der tödlich verunglückten Rad Fahrenden auf 12 (+ 3), wobei 9 von den 12 tödlich Verunglückten auch die Unfallverursacher waren. Wie bereits im Vorjahr wurden von den 1.563 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden über die Hälfte (59 Prozent) durch die Radfahren-den selbst verursacht. "Natürlich gilt gegenseitige Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren auch für Rad fahrende, auch wenn sie sich oftmals selbst nicht als Verkehrsteilnehmer sehen oder als solche gesehen werden. Sie sind es dennoch", bekräftigt Georg Maier.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 47.714 Verkehrsunfälle durch die Thüringer Polizei registriert. Das sind 206 Verkehrsunfälle (- 0,4 %) weniger als im Jahr 2020. Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist ein Rückgang um 157 Unfälle (- 3 %) zu verzeichnen.

Auf Thüringer Straßen wurden im vergangenen Jahr 87 Personen tödlich verletzt. Das sind leider 4 Menschen mehr als 2020 und seit 1991 der zweit-niedrigste Wert bei den tödlich verletzten Verkehrsteilnehmern in Thüringen.

Im Freistaat Thüringen ereigneten sich 5.004 (- 157) Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Das bedeutet, dass bei jedem 10. Verkehrsunfall Personen verletzt wurden. Dabei wurden insgesamt 6.384 (- 198) Menschen verletzt bzw. getötet.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrzeugen des Güterverkehrs ist im Vergleich zum Vorjahr auf 9.194 (+ 10,8 Prozent) gestiegen. Dabei wurden 29 (+17) Menschen tödlich verletzt. Das entspricht einer Steigerung um 141,7 Prozent. Im Jahr 2018 waren 22 Getötete zu beklagen. Unfälle unter Beteiligung von Kleintransportern (bis 3,5 t) sind von 240 im Jahr 2020 auf 304 im vergangenen Jahr um 26,7 Prozent gestiegen.

Bei Verkehrsunfällen mit motorisierten Zweirädern wurde ebenfalls ein Rückgang um 6 Prozent auf 1.294 registriert. Allerdings ist der Anteil der durch die Motorradfahrenden selbst verursachten Verkehrsunfälle mit 61,0 Prozent ähnlich zum Vorjahr (62,0 Prozent) kritisch zu betrachten. Dabei verunglückten 22 (+ 5) Menschen tödlich.

Die Hauptunfallursachen haben sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit macht mit einem Anteil von 35,7 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Nichtbeachten der Vorfahrt/ des Vorrangs (21,9 Prozent), fehlehrhaftem Abbiegen bzw. Wenden (14,3 Prozent), dem Unterschreiten des Sicherheitsabstandes (13,8 Prozent) und dem Fahren unter Alkoholeinwirkung (12,8 Prozent).

