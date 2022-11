Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Frau am Hauptbahnhof

Münster (ots)

In der Nacht zum Montag (31. Oktober) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Münster eine 35-Jährige festgenommen, gegen die ein Haftbefehl bestand. Die Bulgarin wurde am Osteingang des Hauptbahnhofs kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster bestand. Die Frau hatte die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Münster wegen Beförderungserschleichung nicht bezahlt. Da sie die geforderte Geldstrafe nebst Kosten in Höhe von 686 Euro nicht bezahlen konnte, wurde sie noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt Brackwede eingeliefert. Sie hat eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.

