BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei Kroaten am Flughafen Niederrhein in Weeze fest

Kleve - Weeze (ots)

Am Montag, 31. Oktober 2022 kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze einen 29-jährigen Kroaten bei der Einreise aus Zagreb (Kroatien). Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Kempten mit Haftbefehl gesucht wird. Hiernach wurde er im Jahr 2019 durch das Amtsgericht Kempten wegen Betruges zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Davon hat er noch eine Restfreiheitstrafe von 272 Tagen zu verbüßen. Der Verurteilte wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Geldern gebracht. Am gleichen Tag versuchte ein 33-jähriger Kroate nach Zagreb Kroatien auszureisen. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft München II mit Haftbefehl gesucht wird. Hiernach wurde er im Jahr 2022 durch das Amtsgericht Fürstenfeldbruck wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Da der Verurteilte die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1800 EUR nicht abwenden konnte muss er nun für 45 Tage ins Gefängnis.

