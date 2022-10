Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Autohaus an der B 65 ein

Lübbecke (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag ihr Unwesen im Autohaus Schmale an der Hauptstraße (B 65) in Blasheim getrieben. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf Tabakwaren in der zugehörigen Tankstelle abgesehen.

Zuvor waren die Kriminellen den Erkenntnissen um kurz vor halb vier in die Ausstellungshalle des Autohauses eingestiegen und hatten sich von dort Zutritt zum Verkaufsraum der angeschlossenen Tankstelle verschafft. In der machten sie sich schließlich an den Tabakwaren zu schaffen.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizei fanden sich auf dem Fußboden der Tankstelle zahlreiche Zigarettenschachteln - von den Tätern fehlte jede Spur. Ob Beute gemacht werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, denen zur Tatzeit im Umfeld der Tankstelle eine oder mehrere Personen aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden. Dies gilt auch für Beobachtungen zu einem von den Tätern möglicherweise benutzten Fahrzeug.

