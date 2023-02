Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizeieinsatz in Güstrow - mit Messer bewaffneter Randalierer durch Einsatzkräfte überwältigt

Güstrow (ots)

Gegen 08:20 Uhr des 03.02.2023 teilte die Hinweisgeberin und Mutter des Tatverdächtigen mit, dass dieser in der elterlichen Wohnung randaliert und darüber hinaus bewaffnet sei. Um welche Art Waffe es sich genau handelt, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Die alarmierten Polizeikräfte versuchten am Einsatzort in der Plauer Straße mit dem 40-jährigen Tatverdächtigen Kontakt aufzunehmen, der Versuch einer kommunikativen Bewältigung der Situation blieb jedoch ohne Erfolg. Darüber hinaus konnten die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen, dass die geschädigte Mutter sich nach wie vor ebenso in der Wohnung und somit in einer potenziellen Gefahrensituation befand. Auf mehrere Versuche der telefonischen Kontaktaufnahme reagierte sie nicht.

Aus diesem Grund erfolgte um 08:52 Uhr der polizeiliche Zugriff, bei dem der Randalierer überwältigt und fixiert werden konnte. Im Rahmen der Zugriffsmaßnahmen wurde niemand verletzt. Im unmittelbaren Handlungsbereich des Mannes lag zum Zeitpunkt des Zugriffs ein Küchenmesser. Die Mutter der Tatverdächtigen befand sich nicht in der Wohnung und kam im Rahmen der weiteren Maßnahmen zum Einsatzort.

Im Anschluss der erfolgten medizinischen Begutachtung des Tatverdächtigen wurde dieser im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.

