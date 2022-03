Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 10. März 2022, 16 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag wurde ein Kradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 48-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Pkw (Toyota) auf der Universitätsstraße in Fahrtrichtung Witzelstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Christophstraße nach links abzubiegen. Er übersah offensichtlich hierbei einen 42-jährigen Düsseldorfer, der ihm mit seinem Motorrad (Honda) entgegen kam. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Zweiradfahrer zu Boden geschleudert wurde und sich schwer verletzte. Ein Notarztwagen brachte ihn ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell