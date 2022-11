Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Parkplatzstreit eskaliert!

Hameln (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es im innerstädtischen Bereich von Hameln zu Streitigkeiten um eine Parklücke. Die beiden männlichen in Hameln wohnhaften Fahrzeugführer gerieten darüber in einen Streit. Beide Parteien beanspruchten das Vorrecht auf die freie Parklücke für sich. Der Streit eskalierte dahingehend, dass der 54-jährige Fahrzeugführer dem bereits in der Parklücke befindlichen 59-jähriger Fahrzeugführer mit der Faust durch die geöffnete PKW-Scheibe ins Gesicht schlug. In der Folge trat der 59-Jährige eine Delle in die PKW-Tür des Hauptaggressors. Die eingesetzten Polizeibeamten schlichteten den Streit vorerst und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell