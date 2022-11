POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Emmerthal - Zeugen gesucht

Eschershausen (ots) - Am Mittwoch, 26.10.2022 gegen 12 Uhr verschaffte sich ein Trickdieb, unter der Legende eines Wasserwerkers, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Krümpel, in Eschershausen. Der Täter habe gegen 12 Uhr an der Wohnung des 84-jährigen Ehepaares geklingelt und sich als Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerkes vorgestellt. Auf Verlangen habe er sogar einen Ausweis mit dem Namen "Wagner" ...

