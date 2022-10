Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf zu falschen Wasserwerkern in Eschershausen

Eschershausen (ots)

Am Mittwoch, 26.10.2022 gegen 12 Uhr verschaffte sich ein Trickdieb, unter der Legende eines Wasserwerkers, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Krümpel, in Eschershausen. Der Täter habe gegen 12 Uhr an der Wohnung des 84-jährigen Ehepaares geklingelt und sich als Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerkes vorgestellt. Auf Verlangen habe er sogar einen Ausweis mit dem Namen "Wagner" vorgezeigt und angegeben, dass er die Wasserleitungen, aufgrund von Probleme überprüfen müsse. Als die Bewohner dem vermeintlichen Handwerker den Zutritt zum Haus gewährten, schickte er den 84-Jährigen zum Wasserzähler, um diesen im Blick zu behalten, während die 84-Jährige einen Wasserhahn in einem der Obergeschosse betätigen sollte. Als die 84-Jährige Zweifel an den Absichten des angeblichen Handwerkers bekommen habe, sei sie in eines der unteren Geschosse gegangen und habe beobachten können, wie dieser aus dem Schlafzimmer des Ehepaares gekommen sei. Daraufhin flüchtete der Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Bislang wird von einem Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich ausgegangen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass dieselbe Masche zuvor am Nachbarhaus versuchte worden ist. Dort habe der Täter keinen Zutritt erhalten. Zudem gibt es Hinweise, dass es am heutigen Tag,27.10.2022 erneut zu ähnlichen Versuchen in Eschershausen gekommen sein soll. Hinweisen zu ähnlich gelagerten Sachverhalten in der Umgebung oder zu einem möglichen Tatfahrzeug, nimmt die Polizeistation Eschershausen unter der Telefonnummer: 05534/941420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell