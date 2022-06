POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lingen (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine kleine Waldfläche an der Haselünner Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Lingen zügig gelöscht werden. Diese waren mit zwei Fahrzeugen und sieben Kräften im Einsatz. Die Bundesstraße war für die Zeit der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

