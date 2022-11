Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall in Bodenwerder

Bodenwerder (ots)

Am Dienstag, 01. November 2022, gegen 12:25 Uhr kam es in Bodenwerder, auf der Straße Müchhausenplatz, in Höhe der Einfahrt zum "Postparkplatz", zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wird die 58-Jährige Opelfahrerin aus Dielmissen sowie der 61-Jährige Renault-Fahrer aus Luxemburg leicht verletzt. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen Opel Corsa in blau und einem Renault Escape in grau. Aufgrund unterschiedlichen Aussagen der beteiligten Personen, wird nach Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere wird nach einer/einem Zeugin/Zeugen gesucht, die/der sich zum Unfallzeitpunkt mit einem Auto, vor den beiden Fahrzeugen befunden haben könnte und auf den Parkplatz eingebogen sei. Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/974950 entgegen.

