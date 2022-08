PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Dieb entwendet E-Scooter +++ Rüttelplatte gestohlen +++ Motorrollerdiebstahl +++ Unfallfluchten in Bad Camberg

1. Dieb entwendet E-Scooter,

Hadamar, Borngasse, 08.08.2022, gg. 18.55 Uhr

(pa)In Hadamar wurde am frühen Montagabend ein E-Scooter gestohlen. Das sogenannte Elektrokleinstfahrzeug befand sich - noch in der Verpackung - auf der Straße vor der Wohnanschrift der Eigentümer in der Borngasse, als ein Mann den rund 600 Euro teuren Elektro-Tretroller der Marke "Segway Ninebot" an sich nahm. Es konnte noch beobachtet werden, wie der Dieb auf dem gestohlenen E-Scooter, an dem noch kein Kennzeichen angebracht war, die Borngasse in Richtung Gymnasiumstraße befuhr und dann nach rechts in Richtung "Am Elbbachufer" abbog. Beschrieben wurde der Täter als etwa 20 Jahre alt und circa 170cm bis 175cm groß mit schmaler Statur und kurzem lockigem Haar. Er habe weiße Arbeitskleidung sowie eine Brille getragen und einen roten Rucksack mitgeführt. Personen die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg zu melden.

2. Rüttelplatte gestohlen,

Beselich, Niedertiefenbach, Harteweg, 07.08.2022 bis 08.08.2022

(pa)Von Sonntag auf Montag wurde in Beselich Niedertiefenbach eine Rüttelplatte entwendet. Die Baumaschine befand sich auf einem im Harteweg gelegenen Lagerplatz einer mit dem Breitbandausbau beschäftigten Firma. Diebe begaben sich in der Nacht zum Montag auf das Gelände und transportierten die rund 2.000 Euro teure Rüttelplatte ab. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesguts ist davon auszugehen, dass für den Transport ein größeres Fahrzeug genutzt wurde. Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Weilburg unter (06471) 9386 - 0 zu melden.

3. Rollerdiebstahl,

Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße Sonntag, 07.08.2022, 22:00 Uhr - Montag, 08.08.2022, 07:00 Uhr

(ew) Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben unbekannte Täter in der Limburger Straße in Niederbrechen einen schwarzen Roller gestohlen. Die Unbekannten entwendeten den auf der Straße abgestellten und mit einem Lenkradschloss gesicherten, schwarzen Roller der Marke Yamaha im Wert von etwa 450 Euro und flohen in unbekannte Richtung. An dem Roller befand sich das Versicherungskennzeichen "007 CEN". Die Limburger Polizei ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz, Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße 08.08.2022, 11:15 - 11:40 Uhr

(ew)Gestern Mittag kam es auf dem Parkplatz eines in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg gelegenen großen Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Gegen 11:15 Uhr wurde ein schwarzer Audi A4 auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Fahrerin 20 Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkam, war die hintere Stoßstande der Fahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

5. Skoda beschädigt und davongefahren,

Bad Camberg, Turmstraße, 05.08.2022, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

(pa)In der Bad Camberger Turmstraße kam es am vergangenen Freitag zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Autofahrerin aus Selters hatte ihren Skoda Fabia gegen 14.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Turmstraße in Fahrtrichtung Eichbornstraße geparkt. Als sie etwa zwei Stunden später zurückkam, wies ihr grauer Kleinwagen frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Skoda gestreift. Der oder die Verantwortliche war anschließend jedoch davongefahren, ohne sich um die Regulierung des Schadens, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 bei der Polizeistation in Limburg zu melden.

