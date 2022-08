POL-LM: Nachtrag zu: Unbekannter Radfahrer schwer verletzt - Person wurde identifiziert

Limburg (ots) - Zeit: Sonntag, 07.08.2022, 08.40 Uhr Ort: 65549 Runkel, Heerstraße Am Sonntag Morgen kam es in der Heerstraße in Runkel zu einem medizinischen Notfall bei einem Radfahrer. Durch sofort hinzugezogene Rettungskräfte wurde der Mann versorgt und zum Krankenhaus Weilburg verbracht. Die Identität des Mannes steht bisher nicht fest. Er führte einen blau - rosafarbenen Rucksack mit sich. Personenbeschreibung: ...

