Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 28 Jähriger will Polizeibeamte angreifen und wird deshalb in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 6. März 2023, gegen 15.15 Uhr einen Mann an der Ecke Rotthauser Straße/Haydnstraße in Rotthausen angehalten, um ihn zu kontrollieren. Zuvor hatte eine 26 Jahre alte Gelsenkirchenerin die Polizei gerufen, weil der Gelsenkirchener gegen ihr Auto trat, als sie ihn auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen hupend darauf aufmerksam machte, die Fahrbahn frei zu machen. Als die Beamten die Identität des Tatverdächtigen überprüfen wollten, verhielt er sich zunächst verbal aggressiv. Als er im weiteren Verlauf der Maßnahmen immer wieder die Fäuste gegen die Beamten erhob, wollten ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten fixieren. Auch dagegen sperrte sich der Mann und verletzte eine Beamtin leicht. Schließlich legten ihm die Beamten Handschellen an und brachten ihn zur Gemütsberuhigung in das Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell