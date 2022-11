Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldbörse im Zug entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Plettenberg - Dortmund (ots)

Am Freitagabend (18. November) soll ein Unbekannter in einem Schnellzug das dienstliche Portemonnaie einer Bahnmitarbeiterin im Bahnhof Plettenberg entwendet haben. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 21:10 Uhr wurde die Zugbegleiterin des IC 2224 (Frankfurt am Main - Dortmund) in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Die 43-Jährige gab an, dass ihre Geldbörse von einem Unbekannten beim Halt am Bahnhof Plettenberg entwendet worden sei.

Der Mann sei mit einem E-Scooter einer Leihfirma in Siegen eingestiegen. Eine weitere Bahnmitarbeiterin (41) habe bei dem augenscheinlich routinierten Bahnfahrer eine Fahrkartenkontrolle durchgeführt. Beim Halt in Plettenberg sei der Mann dann ausgestiegen, mit dem Elektro-Tretroller den Zug entlanggefahren und habe das Zugabteil der Geschädigten betreten. Dabei soll er das Dienstportemonnaie, welches auf einem Tisch gelegen habe, an sich genommen und den Zug wieder verlassen haben. Anschließend sei er auf den Roller gestiegen und in unbekannte Richtung gefahren.

Zwei Reisende (44, 50) haben zu dem Zeitpunkt in der Nähe der Zugbegleiterin gesessen und die Diebstahlshandlung beobachten können.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen, welcher sich im IC 2224 von Siegen nach Plattenberg aufgehalten hat? Die Tat ereignete sich am 18. November gegen 20:06 Uhr. Der Tatverdächtige trug eine dunkle Jeanshose und eine weiße Basecap. Zudem hatte er einen Elektro-Roller bei sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell