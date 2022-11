BPOL NRW: 64-Jähriger widersetzt sich Bundespolizisten im Duisburger Hauptbahnhof

Kleve - Weeze - Wemb (ots) - Am 17.11.22 überprüfte die Bundespolizei in Weeze - Wemb ein in Spanien zugelassenes Fahrzeug. Der Fahrer des PKW, ein 32 - jähriger Spanier, wurde wie sich beim Abgleich seiner Daten in den polizeilichen Informationsbeständen herausstellte, mit Haftbefehl gesucht. Im Jahr 2020 hatte ihn das Amtsgericht Würzburg wegen Kennzeichenmissbrauchs zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder 10 Tagen ...

mehr