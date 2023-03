Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geldautomat in Erle gesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen, 8. März 2023, einen Geldautomaten in einem Warenhaus an der Emscherstraße in Erle gesprengt. Polizeibeamte wurden um 2.06 Uhr durch einen Sicherheitsdienst alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die über Fotos oder Videos von der Tat bzw. den Tatverdächtigen verfügen, diese online im Hinweisportal der Polizei NRW unter https://nrw.hinweisportal.de einzureichen. Telefonische Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

