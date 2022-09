POL-NI: Vandalismus im Waldstadion Steyerberg

Nienburg (ots) - Das Polizeikommissariat Bückeburg führt am Mittwoch, den 28.09.2022, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine Fahrradcodieraktion an der Dienststelle in der Ulmenallee 9 durch. Bei der Fahrradregistrierung werden Daten des Fahrrades und des Eigentümers erhoben und in einer themenbezogenen Sammlung im ...

