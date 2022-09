Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei gibt Informationen zu Sonder- und Wegerechten

Hoya (ots)

(opp) Die Rechtmäßigkeit von Sonder- und Wegerechten, unter Zuhilfenahme von Blaulicht und Martinshorn, stand am Mittwochabend anlässlich eines wöchentlich stattfindenden Dienstabends der Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) Hoya und Rehburg, vom Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) auf dem Programm. Die Aufgaben einer SEG sind unverzichtbar und vielfältig: Einsatz bei Großschadenslagen, medizinische Versorgung und Transport von Verletzten, Mitwirkung bei Evakuierungen, Betreuung unverletzter Betroffener, Verpflegung von Einsatzkräften und Betroffenen oder Beförderung von zusätzlichem Personal und Gerät. Der Gruppenführer der SEG des ASB, Sebastian Schmidt, setzte sich für den Themenabend zuvor mit der Polizei Hoya in Verbindung, ob ein entsprechender Vortrag zum Thema Sonder- und Wegerecht vor den Mitarbeiter*innen des ASB möglich sei. Polizeikommissar Jan-Niklas Bösche und Polizeioberkommissar Thomas Oppermann vom Polizeikommissariat Hoya führten in angenehmer Atmosphäre gerne durch das doch ernste Thema, so dass schlussendlich keine Fragen unbeantwortet blieben. Gemeinsam war man sich einig, diese Art von Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter*innen der SEG, in den Räumlichkeiten der Rettungswache in Hoya, in regelmäßigen Abständen fortzuführen.

