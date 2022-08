Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Windmühle an - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (8.8.) stellte eine 65-jährige Vlothoerin gegen 12.00 Uhr fest, dass eine gewöhnlich verschlossene Tür der Windmühle am Alten Postweg offen stand. Als sie daraufhin den Rest des Gebäudes überprüfte, bemerkte sie, dass ein Fenster im ersten Oberschoss beschädigt war und informierte die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass der oder die bisher unbekannten Täter das Fensterglas einschlugen, um so in das Innere der Mühle zu gelangen. Dort entwendeten sie diverse Batterien und beschädigten eine Modellmühle. Inwieweit die Unbekannten weiteres Diebesgut erlangen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum wird zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Montagmittag eingegrenzt. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum in Vlotho-Exter etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell