Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tage gegen 17:10 Uhr kam es in Schleiz im Bereich der Hofer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Während der Unfallaufnahme wurde die Hofer Straße für insgesamt ca. eine Stunde voll gesperrt. Der 61-jährige Lkw-Fahrer sowie der 23-jährige Fahrer des Pkw blieben unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

