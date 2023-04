Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstähle aus Kfz

Greven (ots)

Der Polizei sind am Dienstagmorgen neun Kfz-Aufbrüche gemeldet worden. Die Täter haben an allen Fahrzeugen in der Nacht von Ostermontag (10.04.) auf Dienstag (11.04.) Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. An der Montargisstraße waren drei Pkw betroffen. Aus einem grauen VW Touran, der in Höhe der Hausnummer 17 parkte, entwendeten die Täter eine CD-Mappe. An einem weißen Peugeot 308, der in Höhe der Hausnummer 39 parkte, öffneten die Täter das Handschuhfach. Sie entwendeten ersten Erkenntnissen jedoch nichts. In Höhe der Hausnummer 87 entwendeten die Unbekannten aus einem grauen Skoda Octavia eine Geldbörse. An der Staufenbergstraße wurden in Höhe der Hausnmmer 23 gleich an zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Entwendet wurden aus dem blauen Ford EcoSport und dem grauen Opel Astra jedoch nichts. Ebenfalls an der Staufenbergstraße ist in Höhe der Hausnummer 9 ein grauer Opel Astra Sports Tourer angegangen worden. Hier entwendeten die Täter aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein blauer Ford Focus wurde am Hemeweg, in Höhe der Hausnummer 3, beschädigt. Ob die Täter hier etwas erbeuteten, ist noch unklar. Auch an der Paulusstraße waren zwei Pkw betroffen. Ein schwarzer VW Golf, der in Höhe der Hausnummer 29 geparkt war und ein grauer Renault Kangoo, der in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war. Beide Fahrzeuge wurden durchsucht, aber ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu den jeweiligen Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell