Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Person verursacht Unfall und flüchtet

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Haenelstraße verursachte eine unbekannte Person einen Unfall und flüchtete anschließend. Am Donnerstag (23.02.) gegen 12 Uhr wechselte ein Auto den Fahrstreifen, ohne auf den seitlich in gleicher Richtung fahrenden BMW einer 46-Jährigen zu achten. Die Hagenerin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie auf der rechten Spur gefahren sei, als das Fahrzeug neben ihr plötzlich beschleunigte, ohne zu blinken auf ihre Spur wechselte und sie dabei schnitt. Sie habe eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine hinter ihr befindliche VW-Fahrerin fuhr ihr daraufhin auf. Die 20-Jährige blieb unverletzt, die 46-jährige BMW-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto, das den Unfall verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nähere Beschreibungen zum Auto oder zur Fahrerin/zum Fahrer konnten die Hagenerinnen nicht machen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro. (arn)

