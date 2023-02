Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Streit zwischen jungen Männern eskaliert

Hagen (ots)

Am Mittwoch (22.02.) suchten zwei Brüder gegen 13.15 Uhr ein Hagener Krankenhaus auf - einer von ihnen hatte knapp eine halbe Stunde zuvor bei einer Auseinandersetzung in der Springmannstraße Stichverletzungen erlitten. Der 18-Jährige erlitt eine schwerwiegende Stichverletzung am Oberschenkel, sein ein Jahr jüngerer Bruder wies leichte Verletzungen auf.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stritt sich der 17-Jährige im Laufe des Vormittags mehrfach mit einem 18- und einem 20-Jährigen. Bei einem "klärenden Gespräch" traf der 17-Jährige mit seinem Bruder in der Springmannstraße auf die beiden Kontrahenten sowie drei weitere Personen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei setzte der 18-Jährige ein Messer gegen den Bruder des 17-Jährigen ein. Die genaueren Umstände sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Alle Tatbeteiligten konnten identifiziert werden, die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell