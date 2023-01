Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waghalsiges Überholmanöver

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag auf der Bundesstraße 48 zwischen Fischbach und Enkenbach-Alsenborn ein Überholmanöver beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer überholte in Fahrtrichtung Fischbach einen Pkw, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste deshalb eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem "Überholer" zusammenzustoßen. Der Unbekannte sei erst knapp vor dem Auto des 54-Jährigen wieder auf die "richtige" Fahrspur eingeschert. Eine Mitfahrerin im Pkw des Mannes wurde bei der Vollbremsung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fragt: Wem ist das überholende Fahrzeug aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Pkw und dessen Fahrer machen? Insbesondere bitten die Beamten darum, dass sich der "Überholte" mit der Polizei in Verbindung setzt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell