POL-PDTR: Erfolgreicher Tasereinsatz der Polizei nach körperlicher Auseinandersetzung

Longuich, L151 (ots) - In der Zeit zwischen dem 12.01.2023, 18:00 Uhr und 13.01.2023, 05:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem LKW, welcher auf dem Parkplatz Zur Sang an der L151 stand, Dieselkraftstoff. Der Tankstutzen wurde durch den Unbekannten vermutlich mit einem Schlüssel geöffnet und es wurden 600 Liter Diesel abgepumpt. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in ...

