POL-PDTR: Kuriose Sachbeschädigung durch Bauschaum auf dem Dach eines Bungalow

Farschweiler (ots)

Hinweis:

Pressemeldung mit berichtigter Örtlichkeit: Die am 15.01.2023 um 09:31 Uhr unter Auftragsnummer 4954654 veröffentlichte Pressemeldung enthielt eine fehlerhafte Örtlichkeit und wurde aus dem Portal gelöscht.

Storytext:

Durch bislang unbekannte(n) Täter wurde an einem in der Bergstraße in Farschweiler stehenden Bungalow eine Sachbeschädigung durch das Aufbringen von Bauschaum verursacht. Die Geschädigte stellte am Morgen des 13.01.23 vor ihrem Anwesen stehend eine ca. 50x60m große graue "Skulptur" auf ihrem Dach im Bereich der Dachrinne fest. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass eine größere Menge Bauschaum in der Regenrinne versprüht wurde, welche sich zum Ärger der Eigentümer auch unterhalb der Dachziegel in mehreren Zwischenräumen verteilte. Die Kosten für die Beseitigung des entstandenen Schadens sind derzeit nicht bekannt, dürften jedoch im Hohen dreistelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

