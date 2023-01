POL-PPWP: Zeugin verhindert Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots) - In einem Parkhaus in der Löwenstraße ist am Dienstagvormittag ein BMW gerammt und beschädigt worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte sich der Unfall zwischen 8.30 und 9.45 Uhr ereignet haben. Der noch unbekannte Fahrer parkte vermutlich sein Auto auf dem Abstellplatz neben dem BMW, streifte diesen aber dabei auf der Beifahrerseite, so dass Schäden am hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Tür ...

mehr