Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht im Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Löwenstraße ist am Dienstagvormittag ein BMW gerammt und beschädigt worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte sich der Unfall zwischen 8.30 und 9.45 Uhr ereignet haben. Der noch unbekannte Fahrer parkte vermutlich sein Auto auf dem Abstellplatz neben dem BMW, streifte diesen aber dabei auf der Beifahrerseite, so dass Schäden am hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Tür entstanden.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Parkplatz neben dem weißen BMW nutzte, oder die etwas von dem Rangiermanöver mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell