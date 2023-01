Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulweg überwacht

Kaiserslautern (ots)

In der Stettiner Straße hat die Polizei am Dienstagmorgen den Schulweg in Richtung Grundschule überwacht. Dabei stellten die Beamten fest, dass eine Vielzahl der Kinder von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht wird. Es kam mehrfach zu nicht ungefährlichen Situationen, weil Fahrzeugführer die Schülerinnen und Schüler übersahen, beziehungsweise erst spät erkannten. In Gesprächen mit der Schulleitung und der Stadt soll die Problematik weiter erörtert werden. |cri

