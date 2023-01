POL-PPWP: Im Rettungswagen randaliert

Kaiserslautern (ots) - An einer Klingel hat ein Mann am Montagabend seinen Frust ausgelassen. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der 31-Jährige war gegen 19 Uhr alkoholisiert an der Wohnung seiner Lebensgefährtin aufgetaucht - sie ließ ihn in seinem Zustand aber nicht herein. Daraufhin schlug der Mann aus Wut auf die Türklingel an der Außenfassade, so dass diese zu Bruch ging. Ein Zeuge hielt den ...

