POL-HH: 221221-1. Mehrere Durchsuchungen im Zusammenhang mit illegalen CBD-Produkten

Zeit: 21.12.2022, 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im Zusammenhang mit illegalen CBD-Produkten haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mehrere Objekte in Hamburg durchsucht.

Die Durchsuchungen erfolgten in zwei voneinander unabhängigen Verfahren. Im Fokus der Ermittler standen insbesondere ein Kiosk in Eimsbüttel, ein Ladengeschäft in Eilbek sowie ein zugehöriger Onlineshop, über den in großem Umfang illegale CBD-Produkte an Ladengeschäfte in ganz Deutschland und von dort aus weiter an Endverbraucher verkauft worden sein sollen. Teilweise soll den Abnehmern dabei wider besseres Wissen mitgeteilt worden sein, dass der Vertrieb von CBD-Marihuana legal sei.

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft die nun vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Neben den Gewerbeobjekten wurden auch die Wohnungen der Tatverdächtigen und eine Firma, von der die Produkte offenbar bezogen worden waren, durchsucht.

Es wurden Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Die Polizei weist darauf hin:

Tatsächlich dürfen nur verarbeitete, also stofflich veränderte Hanf-/Pflanzenteile mit weniger als 0,2 Prozent THC angeboten werden und das auch nur, wenn ein Missbrauch zu Rauschzwecken/Konsum ausgeschlossen ist (bspw. Hanföle, Nahrungsergänzungsmittel).

Sollten unverarbeitete Pflanzenteile in den Produkten einliegen, unterliegen diese Produkte unabhängig von ihrer Rauschfähigkeit dem Verbot des Betäubungsmittelgesetzes (bspw. CBD-Marihuana, CBD-Hash, CBD-Tee).

Im Falle des An- und Weiterverkaufs machen Sie sich selbst strafbar!

Die Polizei rät Gewerbetreibenden:

- Nehmen Sie keine CBD-Produkte zum Testen und Weiterverkauf von Vertretern entgegen.

- Lehnen Sie den Weiterverkauf derartiger Produkte komplett ab.

- Bei Fragen und Auftreten von CBD-Vertretern setzen Sie sich mit ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung.

