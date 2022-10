Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Beamten des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gelangen gestern gleich drei Festnahmen. Bereits gestern Morgen kam es im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sofia , zu einer Festnahme eines bulgarischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Betrug. Da er den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen konnte, muss er nun für 15 Tage in das Gefängnis. Kurze Zeit später wurde im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Italien, ein italienischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen den Mann bestand ebenfalls ein Haftbefehl wegen Betrug. Auch er konnte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen und muss für 42 Tage in das Gefängnis. Gestern Nachmittag dann eine weitere Festnahme. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Mazedonien, wurde ein mazedonischer Staatsangehöriger vorstellig. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz bestand. Er konnte einem 25-tägigen Haftaufenthalt durch Bezahlung der Geldstrafe entgehen.

