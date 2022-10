Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand im TGV

Kehl/Karlsruhe (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, befand sich gestern Morgen eine Streife der Bundespolizei in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug auf der Fahrt von Straßburg nach Karlsruhe. Durch die Zugbegleiterin wurde die Streife auf einen Mann aufmerksam gemacht, welcher sich der Fahrkartenkontrolle entziehen wolle und sich absichtlich in einer Toilette eingesperrt hatte. Als die Tür geöffnet wurde, gab der 22-jährige Mann aus dem Senegal den Beamten zu verstehen, dass er weder ein Zugticket noch einen Ausweis dabei habe. Als er im Bahnhof Karlsruhe zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle verbracht werden sollte leistete er Widerstand und versuchte er zu flüchten. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen. Da er einen Asylantrag stellte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell