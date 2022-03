Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte Frauen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Dienstag (01.03.2022), gegen 14:45 Uhr, befuhren eine 18-jährige Kia Fahrerin, eine 24-jährige Skoda Fahrerin und eine 80-jährige Mercedes Fahrerin die Bundesstraße 94 von Zeulenroda in Richtung Greiz. Am Abzweig Niederböhmersdorf wollte die Fahrerin des Kia nach links abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Die Skoda Fahrerin bremste ebenfalls ab. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fahrerin des Mercedes auf den Pkw Soda auf und schob ihn auf den Kia. Durch den Unfall wurden die 24-jährige und die 80-jährige Frau verletzt, an allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Von ca. 15:00 bis gegen 15:30 Uhr war die Bundesstraße für den Verkehr komplett gesperrt.

