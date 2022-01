Polizei Köln

POL-K: 220106-2-K Fußgänger prallt mit Mountainbiker zusammen - schwer verletzt

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Mountainbiker (63) auf dem Krefelder Wall in der Kölner-Neustadt ist am frühen Mittwochabend (5. Januar) ein 75 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Zeugenaussagen zufolge war der Senior gegen 17.50 Uhr zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten, wo er mit dem in Richtung Neusser Straße fahrenden 63-Jährigen zusammenprallte und auf den Hinterkopf fiel. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell