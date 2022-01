Polizei Köln

POL-K: 220105-4-K Drei mutmaßliche Räuber nach kurzer Flucht festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Raub am Dienstagabend (4. Januar) im Stadtteil Roggendorf/Thenhoven hat die Polizei drei junge Männer (20, 22, 22) in einem Taxi in der Neustadt-Nord festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der 22-Jährigen sich gegen 17.30 Uhr mit dem später Geschädigten (22) am Bahnhof Worringen für den Ankauf einer hochwertigen Jacke getroffen haben. Während des Verkaufsgesprächs sollen die beiden Mittäter dazu gekommen und gemeinsam auf den 22 Jahre alten Kölner eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten sie in einem Taxi. Eine Streife stoppte den Wagen wenig später an der Kreuzung Neusser Straße/Innere Kanalstraße und nahm die drei polizeibekannten Männer fest. Die erbeutete Jacke stellten die Beamten sicher.

Da einer der 22-Jährigen keinen festen Wohnsitz hat, soll er noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Seine beiden Mittäter werden nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell