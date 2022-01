Polizei Köln

POL-K: 220105-5-BAB/AC Autobahnpolizisten stoppen illegalen Tiertransporter - Mehr als 60 Hundewelpen befreit

Köln (ots)

Dank ihrer guten "Spürnase" hat ein Streifenteam der Kölner Autobahnpolizei in der Nacht zu Mittwoch (5. Januar) auf der Bundesautobahn 4 bei Eschweiler einen illegalen Tiertransporter auf seiner Fahrt von Tschechien nach Belgien gestoppt und mehr als 60 Hundewelpen befreit.

Noch am Einsatzort verständigten die Polizisten das zuständige Veterinäramt in Aachen, um den Gesundheitszustand der Vierbeiner und die ausgehändigten Tierausweise fachkundig prüfen zu lassen. Nach ersten Erkenntnissen fielen dabei Unregelmäßigkeiten beim Impfschutz der Welpen auf, so dass Polizei und Veterinäramt die vom Transport geschwächten Tiere beschlagnahmten.

Gegen den aus der Slowakei stammenden Fahrer (51) und seinen Helfer (48) leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Hundeeinführverordnung und Urkundenfälschung ein. Die Welpen werden nun in Tierheimen in der Umgebung aufgenommen und medizinisch betreut. (al/de)

