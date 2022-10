Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand in Kehl

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich kontrollierten Beamte der Bundespolizei am frühen Samstagmorgen einen Mann am Bahnhof Kehl. Der 40-jährige Franzose war alkoholisiert und verhielt sich den eingesetzten Beamten gegenüber sofort verbal aggressiv. Er weigerte sich zudem, seinen Ausweis vorzuzeigen. Unvermittelt schlug er dann mit der Faust nach den Beamten und traf einen Kollegen am Kinn. Daraufhin wurde der Mann mit Handschellen gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Dort wurde dann sein französischer Ausweis aufgefunden. Nachdem sich der Mann wieder beruhigt hatte, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der eingesetzte Beamte wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell