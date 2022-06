Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 29-Jähriger begrabscht Frau - Bundespolizisten stellen Tatverdächtigen nach Flucht

Bochum - Herne (ots)

Am Samstagmorgen (18. Juni) soll ein Mann im U-Bahnbereich des Bochumer Hauptbahnhofs eine Frau belästigt haben. Als die Frau sich mit zwei Reisenden zur Rolltreppe begab, flüchtete der 29-Jährige. Bundespolizisten konnten ihn am Busbahnhof stellen.

Gegen 2:30 Uhr suchte eine 20-Jährige gemeinsam mit zwei Zeugen (18, 21) die Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum an. Die Deutsche gab an, dass sie auf ihre U-Bahn in Richtung Herne gewartet habe, als sich ein Unbekannter neben sie gesetzt habe. Plötzlich habe der Mann den Arm um sie gelegt und sie an der Hüfte und den Beinen angefasst. Zudem soll er ihr mehrfach gesagt haben, wie schön sie sei und dass sie mit zu ihm kommen solle.

Die Geschädigte sei daraufhin von der Sitzbank aufgestanden und habe sich zu den Zeugen begeben. Der 29-Jährige sei ihr jedoch nachgelaufen und habe sie weiterhin belästigt.

Gemeinsam mit den 18- und 21-Jährigen habe die Frau aus Herne dann die Rolltreppe in Richtung Haupthalle genutzt. Kurze Zeit später habe der Mann von ihr abgelassen und die Flucht angetreten.

Bundespolizisten gelang es, den türkischen Staatsbürger im Rahmen der Nahbereichsfahndung am Busbahnhof zu stellen. Die 20-Jährige konnte den Bochumer identifizieren.

Die Videoauswertung der Überwachungskamera im U-Bahnbereich wurde veranlasst. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

