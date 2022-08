Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Kind rennt seitlich in Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

An der Überquerungshilfe der B 314 am Ortseingang von Stühlingen ist am Samstag, 13.08.2022, gegen 11:30 Uhr, ein 4-jähriger Junge seitlich in einen Pkw gerannt. Vorsorglich wurde das verletzte Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand zog sich der kleine Junge leichte Verletzungen zu. Aus Sicht des 28-jährigen Autofahrer, der in Richtung Stühlingen unterwegs war, querte das Kind von links nach rechts die Straße. Rennend kollidierte der Junge seitlich mit dem fahrenden Auto. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht.

