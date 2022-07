Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Männer mit Steinen an - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 12. Mai 2022 gegen 16:50 Uhr saßen zwei Männer (51/60) in der Kleinen Kronenstraße, als ein Unbekannter sich vor ihnen aufbaute. Der 51-Jährige teilte ihm mit, dass er sie in Ruhe lassen und weitergehen soll. Dies tat der Unbekannte zunächst, kam aber wenige Minuten später zurück. Unvermittelt bewarf er den 51-Jährigen mit Steinen und schlug mit der Faust mehrfach auf den 60-jährigen Begleiter ein. Danach flüchtete der Täter fußläufig Richtung U-Bahn-Haltestelle Rheinischer Platz.

Der Geschädigte konnte ein Foto des Tatverdächtigen machen. Das Foto finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/83298

Der Mann war ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß und dunkelhäutig. Er trug eine orangefarbene Jacke von Nike und eine schwarze Mütze von The North Face.

Wenn Sie Angaben zur abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell