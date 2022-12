Polizei Hamburg

POL-HH: 221220-4. Ausländerfeindliche Beleidigung in Hamburg-Horn - Polizei ermittelt Tatverdächtigen und sucht Geschädigten

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.12.2022, 15:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Horn, Sievekingsallee/Rhiemsweg, Buslinie 261 und Bushaltestelle

Beamte der Staatsschutzabteilung (LKA 73) haben einen 39-jährigen, deutschen Tatverdächtigen ermittelt. Er steht im Verdacht, einen zurzeit noch Unbekannten im Hamburger Stadtteil Horn rassistisch beleidigt und mehrfach geschlagen zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge alarmierte ein 46-jähriger Fahrgast die Polizei, nachdem er auf einen zunächst verbalen Streit im Bus aufmerksam geworden war. Ein zunächst Unbekannter hatte hierbei einen dunkelhäutigen Mann mehrfach ausländerfeindlich beleidigt. Als dieser gemeinsam mit seinem geschätzt fünf bis sechs Jahre alten Kind den Bus an der Haltestelle Rhiemsweg verließ, stieg der Täter mit aus und schlug dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Im weiteren Verlauf entfernten sich beide Parteien in entgegengesetzte Richtung, sodass weder der Täter noch der Geschädigte durch die wenig später am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten festgestellt werden konnten.

Anschließende Ermittlungen des LKA 73 führten die Beamten auf die Spur des 39-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung sowie der Körperverletzung ermittelt.

Die Ermittler bitten den Geschädigten und/oder Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell